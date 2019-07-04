سيالة يطالب الاتحاد الافريقي بمساعدة ليبيا في حل مشكلة المهاجرين

على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة في مدينة نيامي النيجر خلال يومي 4 – 5 يوليو 2019. التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مفوض الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الافريقي اميرة الفاضل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة في مدينة نيامي النيجر والتي بدأت أعمالها اليوم الخميس وتتواصل حتى غد الجمعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء بحث تداعيات القصف الجوي على احد مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة تاجوراء، والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى من مختلف الجنسيات الافريقية والعربية وجنسيات أخرى.

وطالب سيالة الاتحاد الافريقي ممثلا في مجلس السلم والأمن الافريقي بإدانة هذا القصف ومساعدة الدولة الليبية في حل مشكلة المهاجرين الأفارقة من خلال الاتفاق على الآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إقناع دولهم بإعادة قبول رعاياهم على غرار ما تم بالتعاون بين ليبيا والاتحادين الافريقي والأوروبي حيث تم إرجاع حوالي ثلاثين الف مهاجر غير شرعي خلال عامي 2018 – 2019 بعد اتفاق غينيا الاستوائية.

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