عاجل – طرابلس الناطق باسم قوات الوفاق يؤكد فقدان طائرة كانت في مهام قتالية جنوب طرابلس
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
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