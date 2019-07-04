الحرس البلدي بطبرق يحذر من شراء الأراضي الخارجة عن المخطط العام

حذر جهاز الحرس البلدي في طبرق، المواطنين من شراء «الأراضي الفضاء الموجودة على الطرق الرئيسية» بالمدينة «التي تعتبر خارج المخطط العام واستخدامها للبناء العشوائي وإقامة أكشاك لبيع الخضروات والفواكهة واللحوم.

وقال مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي في طبرق، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، «نستغرب قيام بعض المواطنين البسطاء بشراء أراضي فضاء على الطرق الرئيسية من قبل أصحاب الأرض بحجة ملكيتها واستخدامها كمبنى أو سوق أو أكشاك عشوائية لبيع الخضروات والفواكهة واللحوم».

ونبه زاكي المواطنين إلى أن «هذا الأمر يعتبر مخالف ويعرض صاحبه للمسألة القانونية»، مطالبا «الجميع بالتعاون مع رجال جهاز الحرس البلدي الذين يعملون من أجل إزالة كافة المخالفات الحاصلة بالمدينة من بناء عشوائي وغيرها».

وأطلق المجلس التسييري لبلدية طبرق بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والغرفة الأمنية المشتركة قبل أيام حملة لإزالة العشوائيات من كافة شوارع وأحياء المدينة الرئيسية.

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