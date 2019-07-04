أردوغان يصف قائد الجيش الليبي بالـ’قرصان’

في مواصلة التصريحات والتصريحات المضادة بين أنقرة وقيادة الجيش الليبي على خلفية الحرب الأخيرة في طرابلس، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائد الجيش خليفة حفتر، بـ”القرصان”.

وقالت صحف تركية اليوم الخميس حسبما نقلت وكالات أنباء إن أردوغان اعتبر حفتر قرصانا، بسبب معلومات عن، “احتجاز الجيش لستة بحارة أتراك هذا الأسبوع”.

وأضاف الرئيس التركي: “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات، وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم”.

يذكر أن قيادة الجيش الليبي حملت في وقت سابق أنقرة مسؤولية مسؤولية ما حصل في مدينة غريان معتبرة أن الأتراك شاركوا في الحرب الجويّة إلى جانب قوات الوفاق ما تسبب في خسارة الجيش للمدينة.

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