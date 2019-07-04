السيسي وترامب يتباحثان بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

قالت مصادر إعلامية مصرية نقلا عن مسؤولين كبار في الدولة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى، مساء اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت المصادر نقلا عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، “أن الاتصال شهد استعراض عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط”.

وأوضح بسام راضي، أن الرئيس ترامب أكد من جانبه أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

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