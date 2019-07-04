العامة للثقافة تثمّن قرارات اليونسكو حول عدد من المواقع التراثية الليبية

عبرت الهيئة العامة للثقافة لقرارات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونيسكو” في دورتها ال 43 حول بداية إجراءات سحب موقع مدينة غدامس القديمة، من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقالت الهيئة أن تثمن أيضا تبني اليونسكو “مشروع دراسة ملفات 4 مواقع أثرية ليبية أخرى وهي مدينة شحات الأثرية، ومدينة لبدة الكبرى، والفن الصخري جبال أكاكوس، ومدينة صبراتة، في الدورة القادمة، لسحبها من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وضعها على لائحة التراث العالمي من جديد. وهو نجاح مهم يساهم في الحفاظ على المواقع الأثرية.”

كما توجهت “بالشكر للوفد الذي مثل ليبيا خلال الاجتماع في باكو، وللمجموعة العربية، ولكافة الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي على حرصهم وجهودهم في دعمهم للملف الليبي والذي أدى إلى بداية إجراءات سحب الموقع الليبية التراثية من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر”.

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