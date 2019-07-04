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الوضع الليبي في مكالمة بين ترامب والسيسي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجري الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استعرض من خلاله عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها الوضع في ليبيا.

وأكد السيسي خلال المكالمة على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها وتفعيل إرادة الشعب الليبي ومساندة مصر لجهود الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط”.  حسب وصفه.

وأكد الرئيس الأميركي من جانبه على أهمية الخروج من الوضع الراهن نحو تسوية الأزمة في ليبيا التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها.. كما اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف جهود البلدين المشتركة في هذا السياق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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