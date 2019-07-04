وزير الزراعة بالمؤقتة يبحث مع مدير المصرف الزراعي رفع رأس مال المصرف

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني اجتماعا اليوم الخميس مع مدير الإدارة العامة للمصرف الزراعي محمود سالم العرفي.

وبحث الوزير مع مدير المصرف الزراعي آلية سير عمل المصرف وكيفية دعمه بما يمكنه من القيام بدوره في توفير الدعم للمزارع والمربي وناقش الطرفان الأسباب التي أدت إلى تدني عمل المصرف وامكانية رفع رأس مال المصرف وكيفية دعم المصرف من الجهات العامة لتحسين عمله من جانبه ناشد العرفي من خلال وزير الزراعة مجلس النواب والحكومة المؤقتة للتدخل لإنقاذ المصرف الذي يعتبر داعما للمزارع والمربي لتسهيل الحصول على احتياجاتهم.

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