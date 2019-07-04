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أردوغان : قوات حكومة الوفاق ستستعيد المناطق التي سقطت في يد حفتر

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ”القرصان”.

أردوغان قال في تصريحات نشرتها عدة صحف تركية وفقاً لموقع قناة “فرنس 24 ” ووكالة سبوتنيك الروسية الخميس إن حفتر ليس أكثر من قرصان وبأن ما يقوم به الجيش قرصنة بمعنى الكلمة وذلك على حد وصفه  .

وأضاف الرئيس التركي: “نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم”.

وقال إن حكومة الوفاق قادرة على استعادة المناطق التي سقطت في يد ” قوات حفتر ”  بشكل تدريجي وأضاف بأن بلاده تعترف بها كحكومة شرعية كما أشار إلى أن تركيا كان لها اتفاق عسكري مع هذه الحكومة وتم تعزيزه دون المزيد من التفاصيل .

يشار إلى أن الرئيس التركي قد إتخذ موقفاً عدائياً من القوات المسلحة بعد إعلان الجيش تقدم وحداته إلى العاصمة طرابلس وقد قدم النظام التركي دعماً لمسلحي الوفاق بالسلاح والطائرات المسيرة والمدرعات وبإرسال عدد من الخبراء والعسكريين الاتراك .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • سيهزم الاخوان المسلمون في طرابلس كما هزموا في بنغازي وسيهزمون في ليبيا كما هزموا في مصر . الايام بيننا ..

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  • أردوغان ، كيف سيستعيد حكومة الوفاق المرفوضة من قبل الليبيين مناطق سيطرت عليه الجيش؟ هل هي ارادة اردوغان والمليشيات ام ارادة الليبيين؟ وضعوا صناديق اقتراع نزيهة واختار الليبيون البرلمان فماهي النتيجة ؟ المليشيات يجب ان يقضى عليها قبل اي انتخابات او حوار

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