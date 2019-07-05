أمنية ترهونة تصدر هذه التعليمات الهامة

أصدر رئيس الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة تعليماته بعدم السماح للسيارات المسلحة بالدخول للمدينة إلا بوجود تصريح لغرض الصيانة من أمري المحاور.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهده المدينة تعزضها للقصف الجوي بشكل مكثف منذ انتقال غرفة عمليات المنطقة الغربية للمدينة.

كما اعلنت الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة أنها تقوم بتسيير دوريات أمنية خلف خطوط القوات المتقدمة في المناطق المحررة بإتجاه العاصمة طرابلس.

وكان قد عقد بمدينة ترهونة إجتماع مشترك بين رئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة ورئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة النواحي الأربعة وقد حضر هذا الإجتماع أمر اللواء التاسع.

وتم في هذا الإجتماع الذي انعقد الثلاثاء مناقشة الوضع الأمني في منطقة النواحي الأربعة وكذلك كيفية تفعيل الأجهزة الأمنية بالمنطقة وإقامة البوابات والتمركزات الأمنية بالمنطقة الممتدة من قصر بن غشير حتى مدينة ترهونة.