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دورة لإعداد الممثل في البيضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر فعاليات الدورة التدريبة في مجال التمثيل الدرامي والتلفزيون تحت إشراف نجوم المسرح والدراما الذين أتوا من عدة مدن ليبية.. وتستمر الدورة على مدار ثلاثة أشهر وتتركز علي الجانبين النظري والعملي وتصوير بعض المشاهد التدريبية .

واتسعت مجالات الورشة التدريبية لتشمل أيضاً التدريب على فن التنكر وتجهيز الملابس للأعمال المختلفة من مسرحية أو تلفزيونية ودروس في فن التصوير.. كما تستهدف الدورة والورشة إضافةً إلى إعداد الممثل ، استقطاب الشباب الموهوبين ولديهم الرغبة للإبداع في المجال الفني .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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