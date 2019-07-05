دورة لإعداد الممثل في البيضاء

انطلقت في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر فعاليات الدورة التدريبة في مجال التمثيل الدرامي والتلفزيون تحت إشراف نجوم المسرح والدراما الذين أتوا من عدة مدن ليبية.. وتستمر الدورة على مدار ثلاثة أشهر وتتركز علي الجانبين النظري والعملي وتصوير بعض المشاهد التدريبية .

واتسعت مجالات الورشة التدريبية لتشمل أيضاً التدريب على فن التنكر وتجهيز الملابس للأعمال المختلفة من مسرحية أو تلفزيونية ودروس في فن التصوير.. كما تستهدف الدورة والورشة إضافةً إلى إعداد الممثل ، استقطاب الشباب الموهوبين ولديهم الرغبة للإبداع في المجال الفني .

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