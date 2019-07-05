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الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بعدم إرجاع المهاجرين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة إنه يستوجب على السلطات المعنية بالهجرة العمل على حماية المهاجرين وإبعادهم من مناطق التوتر والنزاع في مدينة طرابلس ومحيطها وعدم إعادة من يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى ليبيا، والعمل على تسريع برامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة IOM.

وأضاف “حمزة” في تصريح صحفي ، أنه على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، من خلال التوقف عن إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا والمساعدة على الإسراع في استكمال آليات إعادة التوطين في النيجر وترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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