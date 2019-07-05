الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بعدم إرجاع المهاجرين

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة إنه يستوجب على السلطات المعنية بالهجرة العمل على حماية المهاجرين وإبعادهم من مناطق التوتر والنزاع في مدينة طرابلس ومحيطها وعدم إعادة من يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى ليبيا، والعمل على تسريع برامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة IOM.

وأضاف “حمزة” في تصريح صحفي ، أنه على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، من خلال التوقف عن إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا والمساعدة على الإسراع في استكمال آليات إعادة التوطين في النيجر وترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية