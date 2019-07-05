الجيش الوطني يسقط طائرة حربية قصفت ترهونة والوفاق تعترف وتكشف اسماء الطاقم – فيديو

أعلن “الجيش الوطني الليبي” أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تابعة لقوات حكومة الوفاق، في مدينة ترهونة مساء يوم الخميس.

ووفقا للمصادر، فقد تمكنت الدفاعات الأرضية التابعة للجيش الوطني الليبي، من إسقاط الطائرة، مؤكدة مقتل قائدها.

وكشف المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لقوات الموالية لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة نوع L39 كانت تقوم بمهمة قتالية جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلنت الكلية الجوية بمصراتة عن مقتل كل من العقيد ( محمد البرقلي ) و العقيد ( عبدالسلام ساسي ) بعد استهداف طائرتهم نوع L39 فوق مدينة ترهونة بالمضادات الارضية للقوات المسلحة العربية الليبية ما ادى الى سقوطها وتحطمها و مقتلهما بها.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس.بوك” مقاطع فيديو تظهر تناثر حطام الطائرة الحربية التابعة للكلية الجوية بمصراتة على مساحة واسعة بالارض.

وقد اندلع القتال بين الفرقاء الليبيين في محيط طرابلس أوائل أبريل الماضي، بعد زحف “الجيش الوطني” بقيادة المشير حفتر، على العاصمة الخاضعة لسيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.