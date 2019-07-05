قلق روسي إيطالي تجاه “الأزمة الليبية”

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والايطالي سيرجو ماتاريلا عن اهتمامهما المشترك وعميق قلقهما إزاء الحرب الدائرة في طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوة وجموعات حكومة الوفاق ، خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الرئاسة الإيطالية في روما.

وقال بيان لقصر الرئاسة الإيطالية-حسب وكالة آكي التي نقلت الخبر – إن “المخاوف تعود في المقام الأول أيضاً إلى عودة ظهور الإرهاب، الذي تم هزمه في سوريا”

وأضاف البيان أن الجانب الإيطالي سلط الضوء على أهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا، سواء بالنسبة لايطاليا أو لأوروبا بشكل عام والحاجة إلى تجاوز الجمود الحالي وإعادة إطلاق عمل المبعوث الخاص للامم المتحدة غسان سلامة.

وأكد الجانب الروسي، على الصعوبات التي تقف عائقاً في طريق الحل السياسي، بسبب تباين مواقف البلدان المجاورة.. كما أكد بوتين على التهديد الذي تشكله الأزمة الليبية من حيث خطر زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.. وفق ما جاء في البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية