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مايا كوسيانيتش: “إنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية مهمة الليبيين”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن عناصر خفر السواحل الليبي هي المعنية بعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية للبلاد.

ونوهت كوسيانيتش –حسب ما أوردته وكالة آكي- بأن الاتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين، موضحةً أن الهدف والأولوية هما انقاذ حياة الناس، وأن الاتحاد لايملك حق الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية – حسب تعبيرها.

وأشارت “كوسيانيتش” إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتأهيل عناصر خفر السواحل في ليبيا وتدريبهم لمساعدتهم على القيام بمهامهم بالشكل الأمثل، خاصة لجهة احترام حقوق الانسان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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