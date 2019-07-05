مايا كوسيانيتش: “إنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية مهمة الليبيين”

قالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن عناصر خفر السواحل الليبي هي المعنية بعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية للبلاد.

ونوهت كوسيانيتش –حسب ما أوردته وكالة آكي- بأن الاتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين، موضحةً أن الهدف والأولوية هما انقاذ حياة الناس، وأن الاتحاد لايملك حق الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية – حسب تعبيرها.

وأشارت “كوسيانيتش” إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتأهيل عناصر خفر السواحل في ليبيا وتدريبهم لمساعدتهم على القيام بمهامهم بالشكل الأمثل، خاصة لجهة احترام حقوق الانسان.

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