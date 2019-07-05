ميلانيزي يستقبل معيتيق ويجدد دعمه للجهود الأممية لوقف القتال في ليبيا

أعلنت السلطات في روما أن وزير الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي عقد اجتماعًا يوم الخميس مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق.

ووفق وزارة الخارجية الايطالية، فإن اللقاء أتاح فرصة الاطلاع على “آخر التطورات في ليبيا. وعلى وجه الخصوص، بعد القصف المأساوي والخطير لمركز تاجوراء للمهاجرين والذي تسبب في وفاة وإصابة العديد من الأشخاص العزّل”.

وخلال الاجتماع، “أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية قناعة بلاده بشأن دعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا من أجل التوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى وقف الأعمال القتالية وتصعيدها المستمر”.

كما جدد الوزير طلب إيطاليا بـ”إجراء تحقيق شامل من الأمم المتحدة حول ما حدث في تاجوراء”، منوها بأن تقدم أمس(الأربعاء) باقتراح رسميً إلى الاتحاد الأوروبي بغية “تبني موقف موحد” من جانب الدول الأعضاء في هذا الصدد.

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