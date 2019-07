افتتاح وحدة عناية فائقة وقسم إسعاف بمستشفى طرابلس الجامعي

المتوسط:

افتتح وكيل عام وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، الخميس وحدة العناية الفائقة بقسم جراحة القلب كبار، وقسم الإسعاف داخل مستشفى طرابلس الجامعي، بعد أن جرى تجهيزهما وتطويرهما لتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للجرحى.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن وحدة العناية الفائقة بقسم جراحة القلب كبار تمتاز بتزويدها بأحدث التجهيزات، كما تتمتع بمقاييس عناية وخدمات وتعقيم وتجهيز بحيث تبلغ تكلفة السرير خلال يوم واحد لما يماثلها من وحدات في مصحات القطاع الخاص 3000 د.ل.

وأفاد مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي “نبيل العجيلي” بأنه قد جرى تجهيز قسم الإسعاف بغرفة إنعاش حديثة ومتكاملة بسعة 7 أسرة، إلى جانب تجهيز وحدات إسعاف الباطنة وإسعاف قلب وإسعاف جراحي، كما تم تزويد قسم الإسعاف بجهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز أشعة رقمي وغرفة عمليات.

وذكر مدير مستشفى طرابلس الجامعي أن قسم جراحة القلب توقف عن تقديم الخدمات قبل 5 سنوات نظرًا لحاجته إلى تنفيذ أعمال صيانة وتجهيز، وقد تم افتتاحه بعد أن شهد أعمال صيانة شاملة وتجهيز بقدرة سريرية تساوي 35 سرير.

من جانب آخر أمر وكيل عام وزارة الصحة خلال جولته داخل وحدة العناية الفائقة، بصرف مقابل عمل مجزي للتمريض المتخصص الذي سيتم التعاقد معه للعمل داخل الوحدة الجديدة لتوفير أقصى مستويات الرعاية الطبية للجرحى.

كما صدرت تعليمات عن وكيل عام وزارة الصحة بإصلاح الخلل الذي لحق بالتكييف المركزي داخل بعض أجزاء المستشفى نظرًا لأهميته في حصول المرضى باستمرار على هواء نقي ومنعًا لانتشار الأمراض وتوفير بيئة صحية للمرضى والأطباء.

