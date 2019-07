المتوسط:

تفقّد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، مساء الخميس، أعمال الصيانة الجارية داخل العيادة الخارجية ووحدة الباطنة قلب بالمركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء.

ورجح مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة، محمود بن محمود، أن تنتهي أعمال الصيانة الجارية خلال أسبوعين كما سيتم التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة أخرى داخل المركز الوطني لجراحة القلب.

ويشهد المركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء أعمال صيانة تشمل صيانة وتجهيز مهبط الطائرات العمودية وتجهيز الحدائق الداخلية والخارجية وصيانة المخزن الرئيسي للأدوية، إلى جانب صيانة وتجهيز العيادة الخارجية ووحدة الباطنة قلب، فضلًا عن صيانة المدخل الرئيسي وواجهات المركز وتوسعة الطريق الرئيسية لمدخل المركز وإنشاء موقف خاص بمترددي العيادات الخارجية.

وكان المركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء قد تسلّم جهاز قسطرة الأطراف وجهاز تصوير مقطعي CT SCAN 32 شريحة وجهاز تصوير مقطعي CT SCAN 160 شريحة، وجهاز أشعة رقمي وجهاز تصوير c-arm وجهاز رسم القلب بالمجهود و 4 أجهزة تنفس صناعي وعدد 16 جهاز مراقبة النبض 4 أجهزة صدمة كهربائية.

The post «صحة الوفاق» تتفقد أعمال الصيانة بمركز جراحة القلب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية