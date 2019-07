رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» يطالب المنظمات الدولية بالتوقف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا

خاص المتوسط/ حنان منير:

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، احمد عبد الحكيم حمزة، السلطات المعنية بالهجرة إلى العمل على حماية المهاجرين وأبعادهم عن مناطق التوتر والنزاع في مدينة طرابلس ومحيطها.

وطالب حمزة في تصريح خاص لـ” المتوسط”، بعدم إعادة المهاجرين الذي يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى ليبيا، والعمل على تسريع برامج العودة الطوعية بالتعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة” iom “.

وحث دول الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، وذلك من خلال التوقف عن إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا والمساعدة على الإسراع في استكمال آليات إعادة التوطين في النيجر وترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا.

