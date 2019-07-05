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تُهم جديدة لبلحاج.. “صادمة وخطيرة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد تحذيرات روسية صريحة ومُباشرة من انتقال إرهابيين إلى ليبيا قادمين من مدينة إدلب السورية، تُشير أصابع الاتهام إلى تورّط أمير الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة عبد الحكيم بلحاج في هذه الجريمة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن مصادر مطلعة لم تُفصح عنها، أن رحلة نقل هؤلاء الإرهابيين تتم عبر محطة تركيا، بمُساعدة شركة الأجنحة الليبية التي أسسها بلحاج المُقيم في تركيا، عام 2015 وسط استفهامات كبيرة واتهامات لاحقت مصدر تأسيس وتمويل الشركة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عبّر عن قلقه من تسلل مسلحين من إدلب إلى ليبيا التي قال إن أوضاعها تتدهور ويتصاعد النشاط الإرهابي داخلها.

وكان النائب العام قد أصدر في الثالث من يناير الماضي أمرا بالقبض على بلحاج  بناء على تهم تتعلق بأمن الدولة ودفع أموال من أجل القيام بجرائم وإثارة الفوضى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الشيء من معدنه لا يستغرب ، نحن لا نحتاج الى أدلة على ذلك ، فبلحاج من الزعماء الكبار على مستوى العالم في التطرف والإرهاب

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