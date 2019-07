«صحة الموقتة» تطلع على الأوضاع الصحية بمستشفي الهواري العام

المتوسط:

أجرى مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة نوري الفسي، زيارة تفقدية للاطلاع علي سير الخدمات الصحية بمستشفي الهواري العام.

وأوضح الفسي، أن الهدف من الزيارة التي أجريت، جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للوقوف على سير عمل بالمستشفي ومدي توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وأضاف أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع مدير عام مستشفي الهواري العام الدكتور المبروك البرغثي و عدد من رؤساء الأقسام، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2019 .

