سيالة يستنجد بالاتحاد الأفريقي لحل أزمة المُهاجرين

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الاتحاد الافريقي ممثلا في مجلس السلم والأمن الأفريقي مُساعدة ليبيا فيما يخص قضية المُهاجرين العالقين داخلها.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن سيالة توجّه بطلبه إلى مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في النيجر.

وتناقش الطرفان حول سُبل إنهاء أزمة المُهاجرين التي تفاقمت بشكل ملحوظ مُؤخراً في ليبيا، حيث طلب سيالة أن يدعم الاتحاد الأفريقي ليبيا في “حل مشكلة المهاجرين الأفارقة من خلال الاتفاق على الآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إقناع دولهم بإعادة قبول رعاياها”.

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