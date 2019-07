المتوسط:

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الخميس، حزمة من القرارات في عدد من القطاعات العامة في الدولة.

وتضمنت القرارات – بينها قرار رقم (442) لسنة 2019 م بشأن تخصيص مبلغ 3.000.000 د.ل، لمركز بنغازي الطبي “لجنة العلاج المركزية بالمركز” 3.000.000 د.ل لمركز طبرق الطبي “لجنة العلاج المركزية بالمركز”.

وفي قرار رقم (441) لسنة 2019 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة، لغرض توريد المعدات الجراحية، وتجهيز غُرف العمليات وأجهزة التعقيم والمعامل لمستشفى أمساعد القروي.

وفي قرار رقم (440) لسنة 2019 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي لوزارة الصحة، لغرض توريد وتركيب أجهزة الأشعة : “المقطعية، السينية، موجات فوق الصوتية” لمستشفى أمساعد القروي.

وفي قرار رقم (439) لسنة 2019 م، بشأن تخصيص مبلغ لوزارة الصحة، لغرض توريد الأثاث الطبي والمكتبي لمستشفى أمساعد القروي.

The post «المؤقتة» تصدر حزمة من القرارات لصالح القطاع الصحي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية