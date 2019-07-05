اخبار ليبيا الان

ستيفاني تلتقي نشطاء سياسيين من بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مع مجموعة من النشطاء السياسيين من بنغازي، أمس الخميس، وذلك فور وصولها إلى المدينة على رأس وفد من البعثة.

واستعرض النشطاء السياسيون لستيفاني رؤاهم وآرائهم بشأن تطوّرات الأزمة في ليبيا، ومُقترحاتهم للخروج منها واستعادة الثقة بين الليبيين مُجدداً.

وبدورها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا على سعيها المُستمر لتغليب المسار السلمي وإعادة تشغيل عجلة العملية السياسية في ليبيا، التي توقفت بعد تحرّك قوات الجيش الوطني نحو العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

ولم تكشف البعثة الأممية عن الأسباب الرئيسية لزيارة نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية إلى بنغازي، لكن طبيعة الاجتماع الأول الذي أجرته تُشير إلى أنها قد تكون في جولة حوارات مع مكونات المناطق الليبية المُختلفة سعياً منها لإحياء العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك