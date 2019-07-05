ستيفاني تلتقي نشطاء سياسيين من بنغازي

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مع مجموعة من النشطاء السياسيين من بنغازي، أمس الخميس، وذلك فور وصولها إلى المدينة على رأس وفد من البعثة.

واستعرض النشطاء السياسيون لستيفاني رؤاهم وآرائهم بشأن تطوّرات الأزمة في ليبيا، ومُقترحاتهم للخروج منها واستعادة الثقة بين الليبيين مُجدداً.

وبدورها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا على سعيها المُستمر لتغليب المسار السلمي وإعادة تشغيل عجلة العملية السياسية في ليبيا، التي توقفت بعد تحرّك قوات الجيش الوطني نحو العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

ولم تكشف البعثة الأممية عن الأسباب الرئيسية لزيارة نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية إلى بنغازي، لكن طبيعة الاجتماع الأول الذي أجرته تُشير إلى أنها قد تكون في جولة حوارات مع مكونات المناطق الليبية المُختلفة سعياً منها لإحياء العملية السياسية.

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