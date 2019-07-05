الهيئة العامة للكهرباء تستلم أول شحنة أعمدة خشبية

استلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المُتجددة التابعة للحكومة الؤقتة، أول شحنة أعمدة كهرباء خشبية ضمن صفقة بلغت قيمتها 64 مليون دينار.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للكهرباء، عادل سويسي، أن شحنة الأعمدة الكهربائية التي وصلت عبر ميناء بنغازي جاءت بناءً على عقد مبرم مع شركة الحمراء وهي إحدى شركات المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأكد سويسي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية أن هذه الشحنة لن تكون الأولى من نوعها، مُشيراً إلى أن هناك شحنات أخرى تحتوي على أبراج إنارة مُزودة بكشافات وأعمدة وكوابل، من المُنتظر أن تصل تباعاً خلال الأسبوعين القادمين.

وأشار عادل إلى أن المناطق المُتضررة سيكون لها الأولوية في توزيع هذه الأدوات للاستفادة منها في صيانة مكونات الشبكة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية