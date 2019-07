«موغيريني»: الاتحاد الأوروبي يقوم بتأهيل عناصر خفر السواحل في ليبيا

المتوسط:

أفادت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مايا كوسيانيتش بأن عناصر خفر السواحل الليبي هي المعنية بعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية للبلاد.

وأضافت موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتأهيل وتدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا من أجل مساعدتهم على القيام بمهامهم بالشكل الأمثل، خاصة لجهة احترام حقوق الإنسان.

وأشارت كوسيانيتش، إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين، فـ”هدفنا وأولويتنا هو إنقاذ حياة الناس، ولكننا لا نملك حق الدخول إلى المياه الإقليمية الليبية.

