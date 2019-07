برلماني يطرح تساؤلات مهمة حول قصف مركز تاجوراء

خاص المتوسط/ حنان منير:

أدان عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، ادعاءات «حكومة الوفاق» أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، قام بقصف مركز تاجوراء للهجرة غير الشرعية.

وتساءل الدرسي، الجمعة، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، “ما ھي مصلحة الجیش اللیبي من قصف مرکز المھاجرین غیر الشرعیین في طرابلس”، مضيفا ” الكل یعلم أن الجیش ومنذ فترۃ کان یستھدف تمرکزات الملیشیات المسلحة في منطقة تاجوراء غرب طرابلس”.

وأكد الدرسي، أن هذه المجزرة مفتعلة ممن أسماهم بـ” ميليشيات الوفاق”، ” بسبب الضغط الھائل الذي قام به الجیش مؤخرا في کافة محاور القتال وتقھقر قوات الوفاق أمام ضربات الجیش ما دفعھم لاختلاق وفبرکة ھذہ المجزرۃ، لتشوية صورة الجيش”.

وتابع الدرسي ” ما یعزز اعتقادي ما صرح به مسؤول أممي وشھادات بعض المھاجرین في موقع القصف بأن حراس المرکز منعوھم من المغادرۃ وقاموا بالرمایة علیھم”، معربا عن دهشته من عدم وجود جریح واحد من حراس المرکز ما یعزز القول بتورط ميليشيات الوفاق في هذه المجزرة”.

