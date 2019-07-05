مقتل طيارين بعد إسقاط مقاتلتهما في ليبيا

أعلن “الجيش الوطني الليبي” مقتل طاقم طائرة “إل 39” تابعة لحكومة الوفاق الوطني بعد إسقاطها مساء أمس فوق مدينة ترهونة كنوب شرق العاصمة طرابلس.

وكان “الجيش الليبي” قد أعلن أمس أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة حربية للوفاق في منطقة وشتاتة الواقعة بين مدينتي ترهونة وبن وليد أثناء محاولتها الإغارة على مواقع بالمنطقة.

وعقب ذلك، أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو أن قواته فقدت “الاتصال بطائرة حربية تابعة لسلاح جو الوفاق”.

ونشرت مواقع إخبارية تابعة لـ”الجيش الوطني” صورا ومشاهد لحطام الطائرة الذي تناثر على مساحة واسعة مؤكدة مقتل طاقم “إل 39” المكون من شخصين وهما برتبة عقيد وكشفت اسميهما، مشيرة إلى أن هذه الطائرة مخصصة للتدريب وأقلعت من مهبط الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

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