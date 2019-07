«مفوضية الأمم المتحدة» تعلن نقل 29 لاجئا من مركز إيواء غريان

المتوسط:

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نقل جميع اللاجئين وعددهم 29 من مركز إيواء غريان إلى المجمع التابع للمفوضية.

وقالت المفوضية في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إن الظروف المعيشية كانت قاسية بالمركز والمحتجزين يعانون من نقص في المواد الغذائية وظروف صحية سيئة، حيث تم إطلاق سراحهم إلى المجتمع، وستقوم المفوضية بدعمهم من خلال برنامجها الحضري”.

