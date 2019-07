«العباني» يكشف لـ «المتوسط» سبب تأخر الجيش في دخول طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعرب عضو مجلس النواب، محمد العباني، عن استيائه من اتهامات حكومة الوفاق، للجيش بقصف مركز تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال العباني، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الجمعة، ” إن الجيش لم يأت للمنطقة الغربية للقتل والتدمير بل جاء للتطهير ونشر الخير واقتلاع قوى الشر ونشر القيم الإنسانية وإرساء دعائم الدولة المدنية، وليس من شيمه ولا قيمه توجيه سلاحه للمدنيين أو المراكز الحضرية أو التجمعات السكنية”، كاشفا أن ” هذا السبب الرئيسي في تأخر دخوله إلى مركز المدينة المكتظة بالسكان”

وأضاف العباني، “من طبيعة الجيوش أنها لا تنتقم ولا تثأر والجيش ليس استثناء من ذلك”.

وتابع العباني، ” الجيش لا يمكن أن يستهدف مركز به مهاجرين عزل من السلاح، بل أن المليشيات الإرهابية المعادية للإنسانية والحق في الحياة هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال الخسيسة والوضيعة وتحاول إلحاق أعمالها الدنيئة بالجيش”.

