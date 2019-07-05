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الرئيس الروسي قلق من تدفق المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن قلقله من تدفق المسلحين من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا، كما حذر من تدهور الأوضاع في ليبيا. تصريحات بوتين جاءت عقب لقائه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما. وشدد بوتين على ضرورة التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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