«خارجية الوفاق» تطلب مساعدة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة المُهاجرين

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الاتحاد الأفريقي ممثلا في مجلس السلم والأمن الأفريقي مُساعدة ليبيا فيما يخص قضية المُهاجرين العالقين داخلها.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها، أن سيالة توجّه بطلبه إلى مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أميرة الفاضل، خلال لقاء جمعهما على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في النيجر.

وتناول الطرفان، سُبل إنهاء أزمة المُهاجرين التي تفاقمت بشكل ملحوظ مُؤخراً في ليبيا، حيث طلب «سيالة» أن يدعم الاتحاد الأفريقي ليبيا في “حل مشكلة المهاجرين الأفارقة من خلال الاتفاق على الآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إقناع دولهم بإعادة قبول رعاياها”.

