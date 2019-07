المتوسط:

قام أعضاء مديرية أمن أجدابيا، بالاستعداد لخروج دوريات النجدة داخل المدينة اليوم فجر الجمعة للمجاهرة بالأمن والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بإخلال الأمن داخل المدينة.

وتأتي هذه التعليمات الصادرة اليوم الجمعة، من مدير أمن اجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي.

