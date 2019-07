«الجروشي»: دمرنا معظم طائرات الميليشيات في مصراتة

المتوسط:

قال رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، إن الكلية الجوية مصراته خسرت أغلب طائراتها القتالية في معاركها ضد الجيش.

وأضاف الفريق الجروشي، الخميس، أن “مليشيات مصراته تستخدم أحد مرافق القوات الجوية استخدام غير قانوني لمصلحة الخارجين على القانون ويحملون فكر متطرف وتتخذ من مدينة مصراته مقراً لها ، مؤكداً أن أغلب الطيارين والفنيين العاملين في القواعد الجوية غرب ليبيا انضم إلى الجيش وجزء بسيط منهم التزم منزله أو غادر إلى تونس مع أفراد عائلته خوفاً من استهدافهم أو القبض عليهم ، ما أطر ميليشيات مصراتة للاستعانة بالمرتزقة الأجانب لتشغيل وصيانة الطائرات الموجودة في مطار الكلية الجوية، حيث تم القبض على البعض منهم سابقاً”.

وتابع الفريق الجروشي، أن عدد الطائرات التي خسرتها مليشيات مصراتة بلغ 6 طائرات .

وأكمل الجروشي، “أنه تم إسقاط الطائرات جميعاً بفضل القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للجيش لأنها لطالما كانت تستهدف مواقع المدنيين في محيط طرابلس وتقتل العائلات الآمنة في المنازل والطرقات العامة وكان لابد من سرعة تحييد هذه الطائرات التي تسيطر عليها العصابات المسلحة والخارجة عن القانون وسلطة الدولة الليبية.

