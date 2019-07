تفاصيل اجتماع أعضاء لجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات

المتوسط:

انعقد الاجتماع العاشر للجنة إعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية برئاسة عبد المنعم أبولائحة، وحضور كل منعبد السلام القلالي، محمد الدويب، الهادي الحاجي، عبد السلام المثناني، محمد الفرجاني، لطفي عريبي.

وتم خلال هذا الاجتماع عرض المقاربات الأولية عن جامعتي طرابلس، والجامعة الأسمرية، أعقبه نقاش من قبل الأعضاء والتوصل لعدد من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في صياغة رؤية وتصور واضح عن وضع الجامعات، والمسار التعليمي فيها بما يمكن من إيجاد الحلول الآنية للمختنقات التي تعانيها، والحلول الاستراتيجية لمستقبل الجامعات في ليبيا.

