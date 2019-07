بدء إجراءات إعادة موقع مدينة غدامس القديمة للائحة التراث العالمي

المتوسط:

وافقت لجنة التراث العالمي في اجتماعها الـ 43 المنعقد هذه الأيام في العاصمة الاذربيجانية باكو على مقترح مشروع قرار دفع به ممثل دولة تونس الشقيقة بالاتفاق والتنسيق مع الوفد الليبي بشأن إخراج موقع مدينة غدامس القديمة من قائمة الخطر وإعادتها للائحة التراث العالمي.

وفي هذا الصدد، أثنى منظمو الاجتماع على المجهودات الليبية المبذولة في سبيل إزالة المواقع الليبية الأثرية الخمسة من قائمة الخطر.

ويتمثل القرار في الموافقة على بداية عملية إخراج المواقع الليبية من قائمة الخطر وفقا للسياق التالي: اختيار موقع مدينة غدامس القديمة كأول موقع من المواقع الخمسة وذلك بإخضاعه إلى الإجراءات التصحيحية اللازمة لرفع مستوى الحفظ والصون بما يؤهل هذا الموقع من الخروج من قائمة الخطر، ويكون ذلك بالتعاون مع لجنة التراث العالمي وتحت إشراف خبراء ومختصين من لجنة التراث العالمي والايكوموس، ودعوتها لإرسال فريق الرصد التفاعلي للتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتقديم النصح والإرشادات اللازمة.

كما تؤكد لجنة التراث العالمي على ضرورة قيام الدولة الليبية بتقديم تقرير عن حالة الصون والحفاظ للموقع ليعرض خلال فعاليات الدورة القادمة للجنة التراث العالمي.

