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ليبيا: وحدات سكنية كاملة مهددة بالانهيار في العاصمة الليبية طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

ليست الحرب وحدها ما تمر به العاصمة الليبية، أزمات عدة ترهق طرابلس، بينها تهالك مئات الوحدات السكنية الواقعة وسط المدينة، السكان ينتظرون مساعدة السلطات منذ سنوات لكن دون جدوى. وبنيت معظم تلك الأحياء في حقبة الاستعمار الإيطالي لليبيا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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