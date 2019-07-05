وفد أممي يلتقي مسؤولين من أمن طرابلس

ترأس مدير أمن طرابلس، العميد أسامة عويدان، اجتماعاً موسعاً ضم مستشاري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإدارة المشروع المشترك لتطوير الشرطة والأمن وأعضاء اللجنة الفنية المركزية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود المشروع المشترك.

ونُوقش في الاجتماع الذي عُقد بديوان مديرية أمن طرابلس جُملة من الملفات الأمنية تمثل أبرزها في متابعة البنود والمهام التي تضمنتها وثيقة المشروع المشترك الخاص بتطوير الشرطة والأمن، والتي أكدت المديرية على أهميتها ومُتابعتها المُستمرة لها.

واستغل مدير أمن طرابلس انعقاد الاجتماع للتأكيد على متابعة تنفيذ المشاريع التي من شأنها تطوير عمل المنظومة الأمنية في العاصمة، على رأسها مشروع نظام التتبع الجنائي المعلوماتي إضافة إلى مشروع بناء مركز حي الأندلس النموذجي.

كما أكد عويدان خلال الاجتماع على ضرورة التسريع باستكمال برامج التدريب الأمني المقررة الخاصة بالمشروع المُشترك أبرزها برنامج تدريب الأمن الظاهر لعدد 1500 شرطي، داعياً للبدء في تدريب المعنيين بإدخال بيانات الأنظمة المعلوماتية واستكمال برنامج تأهيل وتدريب القادة.

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