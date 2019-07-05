ارتفاع عدد القتلى في طرابلس إلى 1000

منظمة الصحة العالمية: عدد ضحايا القتال في طرابلس وصل إلى 1000 قتيل وأكثر من 5000 جريح
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
السعيدي: مجلس النواب سيشكل حكومة وحدة وطنية بعد تحرير طرابلس
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
وفد أممي يلتقي مسؤولين من أمن طرابلس
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
ليبيا: وحدات سكنية كاملة مهددة بالانهيار في العاصمة الليبية طرابلس
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
بدء إجراءات إعادة موقع مدينة غدامس القديمة للائحة التراث العالمي
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك