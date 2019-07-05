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ارتفاع عدد القتلى في طرابلس إلى 1000

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منظمة الصحة العالمية: عدد ضحايا القتال في طرابلس وصل إلى 1000 قتيل وأكثر من 5000 جريح

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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