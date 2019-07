اجتماع فني بين مدير أمن طرابلس ومستشاري البعثة الأممية

المتوسط:

عقد اجتماع فني تقابلي بديوان مديرية الأمن طرابلس ترأسه مدير الأمن العميد الدكتور أسامة عويدان وضم مستشاري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإدارة المشروع المشترك لتطوير الشرطة والأمن وأعضاء اللجنة الفنية المركزية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوذ المشروع المشترك.

وخلال الاجتماع، تم استعراض البنود والمهام الواردة بوثيقة المشروع المشترك والتي تهم مكونات مديرية أمن طرابلس، والتأكيد علي السير قدما في تنفيذ المشاريع المقامة التي تخص المديرية وعلي رأسها مشروع نظام التتبع الجنائي المعلوماتي وكذلك مشروع بناء مركز حي الأندلس النموذجي وكذلك باقي المهام الأخري.

وأكد مدير الأمن علي ضرورة التسريع باستكمال برامج التدريب الأمني المقررة في هذا المشروع وبالأخص برنامج تدريب الأمن الظاهر لعدد 1500 شرطي وكذلك البدء في تدريب مدخلي بيانات الأنظمة المعلوماتية واستكمال برنامج تأهيل وتدريب القادة.

