بعد وصولها لميناء بنغازي.. «الهيئة العامة» تستلم شحنة أعمدة كهربائية

أفاد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للكهرباء، عادل سويسي، بأن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المُتجددة التابعة للحكومة الؤقتة، استلمت أول شحنة أعمدة كهرباء خشبية ضمن صفقة بلغت قيمتها 64 مليون دينار.

وأضاف، أن شحنة الأعمدة الكهربائية التي وصلت عبر ميناء بنغازي جاءت بناءً على عقد مبرم مع شركة الحمراء وهي إحدى شركات المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن هذه الشحنة لن تكون الأولى من نوعها، مُشيراً إلى أن هناك شحنات أخرى تحتوي على أبراج إنارة مُزودة بكشافات وأعمدة وكوابل، من المُنتظر أن تصل تباعاً خلال الأسبوعين القادمين.

