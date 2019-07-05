المفوضية السامية: أنقذنا مُهاجرين في غريان

جددت المفوضية السامية للأمم المُتحدة لشؤون اللاجئين تحذيرها من تفاقم أوضاع المُهاجرين واللاجئين العالقين في ليبيا، مُعتبرة أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز ليتم نقلهم إلى مكان آمن.

وقالت المفوضية إنها أشرفت على نقل 29 لاجئا كانو مُحتجزين داخل مركز الإيواء في غريان وسط أوضاع صحيّة وخدمية ومعيشية صعبة، فضلاً عن كونهم مُعرضين للخطر بسبب الاشتباكات، إلى خارج المركز استعداداً لدعمهم من خلال برنامج المفوضية الحضري.

وأكدت أنها ماتزال تسعى لإخراج المُهاجرين من مركز الإيواء في تاجوراء بعد تعرضه لضربة جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مُهاجرا غير قانوني، مُشددة على الحاجة المُلحّة لبذل المزيد من الجهود لضمان عدم إعادة أي شخص يتم إنقاذه في وسط البحر المتوسط إلى ليبيا.

وتطرّقت المفوضية في بيانها إلى غرق قارب مُهاجرين قبالة السواحل التونسية، الأربعاء، في حادثة أودت بحياة شخص من بين 4 ناجين، يتلقى الباقون منهم العلاج بمنطقة جرجيس، فيما لا يزال مصير نحو 80 شخص آخرين مجهولاً.

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