حفتر: تركيزنا ينصب حاليا على تحرير طرابلس ولا نهتم بتصدير الجيش للنفط بمفرده

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن تركيزه ينصب حاليا على تحرير العاصمة طرابلس وطرد المليشيات منها، موضحا أنه لا يهتم إطلاقا بتصدير الجيش للنفط بمفرده.

وفي رسالة أرسلها لـوكالة بلومبرغ الأمريكية قال حفتر إن المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها هي التي تبيع النفط الليبي الخام، وأنها من يمتلك حاليا الامتياز الحصري في تصديره، نافيا الاتهامات الأخيرة بأن الجيش استولى على مهابط تابعة لمؤسسة النفط، فيما أكد على الاحتفاظ بحق استخدامها إذا لزم الأمر، متعهدا بمواصلة حماية كافة المنشآت النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا