الجزائر تنفي وفاة أحد مواطنيها بحادثة مركز المهاجرين

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري عبد العزيز بن علي شريف وقوع ضحايا يحملون الجنسية الجزائرية جراء القصف الذي استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين بمنطقة تاجوراء مُشيراً إلى أن المركز كان يأوي جزائريا واحدا ولم يتعرض لأي إصابات.

وقال بن علي شريف في تصريح نقلته الوكالة الرسمية: “إنه حسب المعلومات التي وردت من مصادر ليبية مسؤولة لم تسجل أية ضحية من جنسية جزائرية”.

وأضاف الناطق الرسمي أنه يجري في الوقت الحالي إنهاء إجراءات ترحيل المُهاجر الجزائري إلى بلاده في أسرع وقت ممكن، وذلك بتعاون ما بين القنصلية الجزائرية في تونس والسلطات الليبية المعنية.

وأشار عبد العزيز إلى أن مصالح الوزارة “دأبت باستمرار وبالتنسيق مع السلطات الليبية على ترحيل كل المواطنين المحتجزين في ليبيا إلى الجزائر حيث كانت آخر عملية مسجلة تم خلالها ترحيل 46 مواطنا جزائريا خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2018”.

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