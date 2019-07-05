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إتلاف سلع منتهية الصلاحية في وادي الحياة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد ضبطها في حملات سابقة أتلف جهاز الحرس البلدي وادي الحياة بالتعاون مع شركة خدمات النظافة  كمية كبيرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية تم ضبطها من عدة محلات تجارية ببلدية أوباري والغريفة وبنت بية.

أتلفت المواد بعد إجراءات ضبطية ضد المخالفين، وتضمنت مواد غذائية ولحوما فاسدة في المكب الخاص بمدينة جرمة.

ويحصد أفراد الجهاز في كل مرة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري حفاظا على صحة المواطنين في ظل تهاون بعض أصحاب المحال ببيع تلك المواد أو كالتي يحظر استيرادها من مصادر لا تلتزم بمعايير صناعة المنتجات.

وتنشط أفرع الحرس البلدي بعدد من المناطق الليبية مُؤخراً، بشكل ملحوظ، وسط ترحيب من قبل المواطنين بهذا التشديد الذي من شأنه حماية صحتهم وسلامتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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