إتلاف سلع منتهية الصلاحية في وادي الحياة

بعد ضبطها في حملات سابقة أتلف جهاز الحرس البلدي وادي الحياة بالتعاون مع شركة خدمات النظافة كمية كبيرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية تم ضبطها من عدة محلات تجارية ببلدية أوباري والغريفة وبنت بية.

أتلفت المواد بعد إجراءات ضبطية ضد المخالفين، وتضمنت مواد غذائية ولحوما فاسدة في المكب الخاص بمدينة جرمة.

ويحصد أفراد الجهاز في كل مرة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري حفاظا على صحة المواطنين في ظل تهاون بعض أصحاب المحال ببيع تلك المواد أو كالتي يحظر استيرادها من مصادر لا تلتزم بمعايير صناعة المنتجات.

وتنشط أفرع الحرس البلدي بعدد من المناطق الليبية مُؤخراً، بشكل ملحوظ، وسط ترحيب من قبل المواطنين بهذا التشديد الذي من شأنه حماية صحتهم وسلامتهم.

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