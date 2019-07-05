اجتماع بمديرية أمن طرابلس لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير الشرطة

عقدت مديرية أمن طرابلس برئاسة الدكتور أسامة عويدان، اجتماعًا فنيًا ضم مستشاري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإدارة المشروع المشترك لتطوير الشرطة والأمن وأعضاء اللجنة الفنية المركزية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع.

وذكرت وزارة داخلية الوفاق في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «الاجتماع استعرض البنود والمهام الواردة بوثيقة المشروع المشترك والتي تهم مكونات مديرية أمن طرابلس».

وأكد الاجتماع «على السير قدمًا في تنفيذ المشاريع المقامة التي تخص المديرية على رأسها مشروع نظام التتبع الجنائي المعلوماتي وكذلك مشروع بناء مركز حي الأندلس النموذجي وكذلك باقي المهام الأخرى».

وأكد مدير الأمن على «ضرورة التسريع باستكمال برامج التدريب الأمني المقررة في هذا المشروع خاصة برنامج تدريب الأمن الظاهر لـ1500 شرطي والبدء في تدريب مدخلي بيانات الأنظمة المعلوماتية واستكمال برنامج تأهيل وتدريب القادة».

ولفت البيان إلى أن «مستشاري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدوا دور البعثة هو تقديم الدعم الاستشاري الفني المعني بتطوير القدرات والدفع برفع مستوى الأداء».

وأشار البيان إلى أن «المجتمعين أجروا جولة تفقدية لمعهد تدريب الشرطة التابع لمديرية أمن طرابلس والذي وجه مدير الأمن بضرورة تهيئته لاستكمال برامج التدريب به».

جانب من الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن طرابلس بحضور مستشاري البعثة الأممية، 4 يوليو 2019. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن طرابلس بحضور مستشاري البعثة الأممية، 4 يوليو 2019. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

جانب من الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن طرابلس بحضور مستشاري البعثة الأممية، 4 يوليو 2019. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر فيسبوك)

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