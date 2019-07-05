إصابة طفلة برصاصة عشوائية في البيضاء

أصيبت طفلة في إطلاق رصاص عشوائي في مدينة البيضاء شرق البلاد.

وقال مصدر طبي إن الطفلة رغد بولعبيد أصيبت في رأسها برصاصة عشوائية مجهولة المصدر، تسببت في كسر بالجمجمة، ونقلت على إثرها إلى مستشفى الجلاء في بنغازي.

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في منطقة الجبل الأخضر، حيث يطلق الشباب خلال المناسبات الاجتماعية رصاصًا من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى تقديم العديد من المواطنين شكاوى إلى المجلس البلدي ومديرية الأمن لكبح هؤلاء.

وعلى الرغم من وجود تعليمات من قبل بعض الأجهزة الأمنية في المنطقة إلا أنه الظاهرة مستمرة في حصد أرواح الأبرياء دون وجود رادع لمستخدمي الأسلحة.

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