الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الجمعة أن اجواء صيفية مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية بينما تبقىدرجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط و الجنوب

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 30 – 35 ) مْ على المناطق الساحلية ، وتكون ما بين ( 36 – 39 ) مْ على الدواخل .

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة ومن المتوقع ظهور شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية الى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 29 – 34 ) مْ ، تصل إلى ( 39 ) مْ على الجغبوب وجالو.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الأتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 38 – 43 ) مْ .

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين ( 38 – 40 ) مْ .

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