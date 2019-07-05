«الكهرباء» تهيب بالمواطنين تخفيف العبء على الشبكة العامة

أهابت الشركة العامة للكهرباء بالمواطنين، التعاون معها باتباع الإرشادات التي من شأنها تخفيف العبء على الشبكة، وتحقيق الفائدة والمنفعة لجميع المستهلكين.

وكانت الشركة نشرت، عبر حسابها على «فيسبوك»، مقطع فيديو من خطبة الجمعة تدعو المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، وتسديد فواتير الكهرباء، وحرمة توصيل الكهرباء من الشبكة دون تعاقد.

وكلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مديريات الأمن بضرورة التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء وتكليف عناصر أمنية ثابتة لتأمين مقار ودوائر التشغيل وغرف التحكم التابعة للشركة في مختلف المناطق.

وجاء التكليف خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن، صباح الخميس، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، ومديري أمن طرابلس، الجفارة، جادو، الزاوية، الخمس، تاجوراء، جنزور، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، ورئيس قوة العمليات الخاصة.

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