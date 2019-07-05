أسعار الخضروات والفواكه و اللحوم والاسماك اليوم في طرابلس

يهتم الليبيون كثيرا بيوم الجمعة ويسعون لاتخاذ تدابير معينة لقضائه سواء في البيت او بيت الوالد أو الأخوة والاعمام أو في المزرعة ولذلك تجد الناس يتزاحمون على محلات الخضروات والفواكه ثم اللحوم وربما المرسى لشراء سمك لتحضير الكسكسي أو ربما بازين بالفروج كعادات إخوتنا في زوارة .

مراسل بوابة افريقيا الاخبارية تجول صباح اليوم في إحد أسواق الخضار لرصد الأسعار والى اين وصلت .

وهذه بعض الخضروات في ذلك السوق .

طماطم 2.5 للكيلو جرام الواحد

بصل 3 للكيلو جرام الواحد

بصل أخضر 2.5 دينار للكيلو جرام الواحد

بطاطا 3 دينار للكيلو جرام الواحد

فلفل أخضر حار 6 دينار للكيلو جرام الواحد

فلفل أحمر هريسة 2.5 دينار للكيلو جرام الواحد

فلفل حلو 4 دينار للكيلو جرام الواحد

بدنجان 3.5 دينار للكيلو جرام الواحد

كوسة 3.5 دينار للكيلو جرام الواحد

جزر 2 دينار للكيلو جرام الواحد

بنجر 3 دينار للكيلو جرام الواحد

خيار 3.5 دينار للكيلو جرام الواحد

باميا 15 دينار للكيلو جرام الواحد

الأعشاب

معدنوس .500 درهم

كسبر 500 درهم درهم

شبت 500 درهم

حبق 500 درهم

تومة 7 دينار للكيلو جرام الواحد

سلطة خضراء 3.5 دينار للكيلو جرام الواحد

جرجير 3 دينار

سلك 2.5

اما اسعار الفواكه فكانت كما يلي :

البطيخ 1.25 دينار الكيلو الواحد

قلعاوي 2.5 دينار للكيلو الواحد

خوخ وطني 6 دينار للكيلو الواخد

خوخ تونسي 7 دينار للكيلو الواحد

مشمش تونسي 8 دينار للكيلو الواحد

عنب تونسي 9 دينار الكيلو

عوينة 6 دينار للكيلو الواحد

لوز أخضر 6 دينار للكيلو الواحد

كيوي 10 دينار للكيلو جرام الواحد

تفاح 10 دينار للكيلو جرام الواحد

كمثرى 12 دينار للكيلو جرام الواحد

ذرة خضراء ثلاثة دينار القطعة

وكانت اسعار اللحوم البيضاء والحمراء

دجاج 13 دينار للكيلو جرام الواحد

صدر دجاج 24 دينار للكيلو جرام الواحد

لحم خروف وطني 42 دينار للكيلو جرام الواحد

لحم خروف أسباني 30 دينار للكيلو جرام الواحد

لحم جمل 45 دينار للكيلو جرام الواحد

لحم بقر وطني 30 دينار للكيلو جرام الواحد

معلاق خروف 45 دينار للكيلو جرام الواحد

وفي جولة في سوق الاسماك كانت اسعار ه كما يلي :

السردينة 6 دينار للكيلو جرام الواحد

كوالي 7 دينار للكيلو جرام الواحد

محراث 30 دينار للكيلو جرام الواحد

فروج 40 دينار للكيلو جرام الواحد

دوت 35 دينار للكيلو جرام الواحد

كلب بحر 20 دينار للكيلو جرام الواحد

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